醫訊》減重14公斤大餅臉變瓜子臉 海關看護照：是妳嗎

2019-01-14 14:04

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市一名49歲溫女士近年努力減肥，從65公斤減重到51公斤，讓她從護照上的大餅臉變現在瓜子臉，日前出國旅遊，遭海關以護照上照片不符質問：「這是你嗎？」宛如一場變臉的驚奇之旅。

高醫今至16日在啟川大樓一樓大廳舉辦「食來運轉，享瘦減糖健康行」活動，由高醫附院院長侯明鋒主持，連續3天上午提供血糖、血壓、BMI（身體質量指數）及體脂等測量，醫師及營養師現場諮詢衛教，運動指導員帶動跳。

高醫家庭醫學科主任李純瑩表示，肥胖者容易有血糖高、血壓及血脂高等問題，稱為「新陳代謝症候群」，未來發生心血管疾病的風險相當高。如果能加以減重，則可降低發生三高疾病及心血管疾病的機會。

從事新娘秘書工作的溫女士，8年前身材就超重，曾努力減重成功後，前2年又復胖到65公斤，後來到高醫體重管理中心減重，經11個月的努力，體重從65公斤減至51公斤，外觀看來年輕了好幾歲。

溫女士今很開心分享她的瘦身成果說，去年到韓國旅遊，出境時海關人員看了她的護照照片，一臉疑惑問說：「這是你嗎？」並詢問許多個人資料，讓她也忍不住反問：「差很多嗎？」對方回應「真的差很多」才放行。

沒想到入境韓國時又被盤問了近30分鐘，還好她有帶身分證雙重驗明正身，才獲得入境。

另一名40歲從事美髮業的周女士，曾經忍痛、忍餓，試過各種方法都沒效，直到一次旅行，被友人拿她壯碩體型嘲笑，才下定決心減重，半年內減輕10公斤，身型、皮膚都變得更好，猶如脫胎換骨般找回自信。

高醫營養師許玉恆表示，這些減重有成的女士，減掉的體重都是體脂肪，其中關鍵的秘訣則是「3多2不」，「3多」是指，多蔬菜、多低脂優質蛋白質、多喝水；「2不」是指不吃精緻澱粉、不吃加工製品。

許玉恆說，不只是肥胖者需要注意飲食，「3多2不」也適用一般人及慢性病患，尤其是年節期間更要節制，盡量不要吃太多的糕點甜食。

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