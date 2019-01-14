馬公市重光里集會所活動中心 興建工程動土奠基

2019-01-14 13:32

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕馬公市重光里集會所活動中心，今日舉行興建工程動土奠基典禮，由議長劉陳昭玲、民政處長成萬貫、馬公市長葉竹林、市代會主席許國政及多位地方名人，一起祝禱動鏟，祈願工程順利，完工後提供里民完善集會中心。

昔稱後窟潭的重光里，因原有活動中心老舊，且空間已不敷使用，因此在里長陳天成、社區理事長陳美珠等人奔走下，積極爭取到1600萬元經費〈澎湖縣政府1300萬、馬公市公所300萬元〉，在馬公市五福段1101-1地號開工興建，今日的動土奠基典禮，市代表黃旭輝、薛淑娟及呂蕙羽等人及多位重光里民都前往共襄盛舉。

出身重光里的市長葉竹林，對於家鄉集會所活動中心能順利動工，感謝澎湖縣政府及縣議會大力幫忙，讓重光里民未來能有更舒適的活動空間，但也感慨的表示，新址位在海埔新生地上，原本是澎湖重要的蝦坪，但因建港及魚塭闢建，導致敏感的海洋生態區消失，還好有失必有得，提供重光里新的集會所活動中心用地。

新的集會所活動中心，預計興建一層樓500平方公尺，開工後210日曆天完工，有約130坪室內活動空間，除辦理各項集會活動外，也將申請長照2.0巷弄分站、長者共餐或社區關懷據點等服務，讓重光里民享受更舒適的活動空間。

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