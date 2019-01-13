今年春節年假長達9天 「甘霖」幫900獨老募年菜

2019-01-13 20:53

〔記者蘇孟娟／台中報導〕今年農曆春節假期長達9天，甘霖基金會目前照顧台中市900名弱勢長輩，平時協助送餐事宜，考量年假長，今日辦愛心園遊會，盼募款送物資及年菜給獨老過年，獲60攤商響應義賣集資助老。

甘霖基金會指出，目前照顧台中市900名弱勢獨居老人及身障者，平時均會協助送餐，考量今年年假假期長，送餐志工也有休年假需要，特地舉辦愛心園遊會，盼募經費購買年菜及物資，讓受助獨老等年節期間不會餓肚子。

此外，不少獨居老人各有人生故事，每逢過年團圓時節力更讓老人特有感觸，也盼藉一點心意，讓獨居的老人家感覺到社會有愛。

基金會指出，其中一名60多歲的單親阿嬤多年前因車禍後行動不便，唯一的女兒在北部工作，不料去年女兒因意外過世，讓阿嬤心碎，眼看過年將至，嬤卻傷心再沒有親人陪伴，讓社工更不捨，盼能把集合民眾愛心準備的年菜送到阿嬤家，讓阿嬤知道她並不孤單。

基金會指出，園遊會由「甘霖扶老委員會」籌辦，4年前曾擔任基金會志工隊隊長的主委廖美妙，有感於甘霖資源有限，自發號召企業界友人共同組成，每年均號召眾人有錢出錢、有力出力，為長輩盡一份心力。

今日愛心園遊會共號召近60個攤位在豐樂公園舉辦愛心園遊會，各攤所得悉數捐贈基金會，因天候良好，一早就吸引不少民眾到場共襄盛舉，包括美食攤位及日用品、跳蚤市場等，均人氣滿滿。

此外，基金會照顧的老人也到場感受熱鬧氣氛外，甚至也有老人幫忙美食攤位，用行動表達感謝心意。

愛心園遊會還有善心人士捐贈摸彩品，包括液晶電視、腳踏車等，讓民眾有吃有玩還可以摸彩拿禮物，民眾直呼這場愛心饗宴很豐富。

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