調性相近…白冰冰《來去高雄》讓她想起6年前《安平逗陣行》

2019-01-13 15:30

［記者劉婉君／台南報導］藝人白冰冰自掏腰包50萬元拍攝《來去高雄》MV引起各界熱議，也讓台南市安平區前劍獅保育員蔡佳霖，想起6年前為安平商圈拍攝的宣傳影片《安平逗陣行》，兩段影片的調性相近，安平的知名景點及美食都在其中。

近來因《來去高雄》掀起觀光影片討論熱潮，蔡佳霖說，她看了以後突然覺得和自己在6年前拍攝的《安平逗陣行》好像，都是走在地的手法，一個場景一個場景介紹景點及美食，因此找回當時的照片回味一下。

《安平逗陣行》影片中沒有知名藝人，而是劍獅吉祥物和2名帶著劍獅面具的代言人，隨著在地樂團創作、演唱的歌曲搖動身體，帶著觀眾一一認識安平的景點與美食，歌詞中還有喇舌的「愛情密碼」。

蔡佳霖說，當時因為想幫安平做一點事，但商圈又沒有經費，因此在得知有宣傳影片比賽，且優勝有10萬元的獎金後，找來當時研究所的同學，一起用最克難的方式拍片，因為其他隊伍的設備都很不錯，決定走在地路線，希望能以特別的手法獲得評審的青睞。

蔡佳霖表示，當時整支影片花費的金額只有請同學喝飲料，不過最後獲得佳作，獎品是1台液晶電視，當下拿去變賣換得1萬5千元，就成為當時商圈行銷地方的經費。

雖然蔡佳霖說，找出影片只是想回味一下當時的熱血及感謝研究所同學為友誼力挺，不過一名黃姓網友看完2支影片說，調性真的很像，一個是市府支持、藝人拍攝，一個是研究生的作品，《安平逗陣行》是道地原創。

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