買書寄香港被順豐快遞拒送 港人：一國兩制推到台灣了？

2019-01-13 14:03

〔即時新聞／綜合報導〕在台灣買書卻無法寄回香港？香港作家梁文道投書香港《蘋果日報》質疑，他日前到訪台北時請飯店將他在台北買的書寄回香港，沒想到其中有3本書被拒送，隨後發現飯店是透過「順豐快遞」寄送，讓他不禁懷疑難道台灣已經開始「一國兩制」？又或者是飯店為了迎合中國市場而和順豐快遞合作？

梁文道指出，過去他到台北時都會買不少書籍，請飯店幫忙將書籍寄回香港，但幾天下來卻杳無音訊，日前收到飯店電子郵件時，發現寫著「因為中國最近對文章及書冊內容有管制，有3本書快遞無法替您寄送：1《滾出中國》2《大辯論》3《思想史》以上3本書已先幫您拿出來存放櫃檯，待您下次入住時再交還給您。此次順豐是以貨到付款方式寄送，之前的信用卡授權會取消。」這讓梁文道十分驚訝。

梁文道在投書內容中表示，「我每年都至少回台北一趟，每一趟都住在同一家酒店，每一次也都請他們替我安排快遞把書送回香港，但從來都沒發生過類似的事」。在收到飯店郵件後，梁文道便致電飯店客服，而飯店的人只說「是『順豐』的意思，和他們無關」。這就讓梁文道質疑，如果這是順豐快遞的決策，代表這些書在順豐台北運送中心裡有專人在檢查？還是快遞人員直接在飯店一本一本審閱？又或者是說他們手上有份不准運送的書及清單？

針對自己和飯店過去的「合作模式」，梁文道表示這家飯店在去年之前寄快遞時都是透過DHL或UPS，現在卻選用順豐快遞，梁文道說：「沒辦法，這是市場的力量。大陸的市場那麼大，企業那麼有實力，你能不順着他們走嗎？」他在文末也感嘆：「電話那一頭，可憐的酒店服務人員支支吾吾，他好像不大相信香港在這方面跟大陸真的不一樣。這不怪他，經過這次遭遇，連我都懷疑，其實一國兩制老早就推行到台灣去了。」

針對此次事件，台灣順豐公關回應《中央社》詢問時指出，台灣順豐是港資，並不是中國順豐台灣分公司，不過並未說明港資與中國順豐的是否有所關連。至於梁文道訂單遭審查，順豐公關表示這是依各國海關管制規定處理。

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