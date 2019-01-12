市長換人政策轉彎！台中家用水井要收規費了

2019-01-12 16:22

〔記者黃鐘山／台中報導〕政府為有效管制地下水使用，推動水井合法化，但取得水權須繳交2700元規費，市議員吳敏濟要求新市府「林規盧隨」，農業與家庭自用的水井納管不收規費。市府今（12）日表示，農業水井納管免收規費，但家庭自用部分仍須繳費。

市議員吳敏濟說，政府為地下水保育及防治地層下陷，推動既有未登記水井納管計畫。但水利會灌區的農民有水源沒收水費，灌溉區外農民無水源需自費鑿井灌溉，依水利法規定，取得水權卻須繳交後續水權登記規費2700元，對農民不公平且招致民怨。

他又說，農民終年在田間辛苦耕種，且收入不穩定，他為農民向前市長林佳龍請命，要求免收水權登記相關費用，自來水無法到達的家庭自用水井也一併比照辦理。同時也建請經濟部水利署修訂「水權登記收費標準」，停收農業與家庭自用水井的規費。

對此，林佳龍承諾任內，不收取農業與家庭自用水井的水權納管規費。不料，林佳龍連任失利，吳敏濟要求新任市長盧秀燕「林規盧隨」，援例不收農業與家庭自用的水井納管規費，保障農民用水權益。

市府水利局長范世億說，配合經濟部修正「地下水管制辦法」，前年5月起至去年底執行地下水水井納管受理申報作業，輔導民眾申報納管，合法使用地下水井，今年起進行現地複查作業。經濟部去年10月修訂水權登記收費標準，確定農業水井納管免收規費。

范世億強調，市長盧秀燕很關心相關問題，已要求持續向中央建議擴大免收規費對象；而未申報水井如經舉報有擅行取用地下水情形，都將依水利法開罰，位於非地下水管制區者，裁罰新臺幣1萬2千元至6萬元後再輔導取得合法水權。位於地下水管制區者一律封井，以保育地下水資源。

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