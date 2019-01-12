前後任再度槓上！彰化校長遴選不算數 魏明谷批王惠美

2019-01-12 14:38

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣長換人做，校長遴選不算數，引發各界反彈。縣長王惠美今天表示，一切依法行政，尊重遴選委員會，不會影響校長權益；前任縣長魏明谷則反擊，他才是真正尊重遴選委員會，2014年卓伯源在卸任縣長前14天公告校長遴選結果，他予以尊重，如今他循前例在卸任前21天辦理校長遴選，王卻說不算數，這是不適當的。

彰化縣換了縣長，國中小校園先是掀起縣府沒錢續聘校園保全的風波，接著又出現校長遴選不算數的震盪，讓原本安寧的教育圈，人心紛擾，師生不寧。

昨天都沒有針對校長遴選議題發言的王惠美，今天出席「119消防節慶祝表揚活動」，接受媒體訪問時表示，彰化縣政府一向依法行政；她尊重遴選委員會的決定，所有校長的年資或是相關權益都不會受到影響。

對於王惠美推翻魏明谷任內的校長遴選結果，魏明谷主動回擊；魏明谷強調，教育人事任用有個專法，跟公務人員是不一樣，適用法規是不一樣的，彰化縣1年有2次校長遴選，他在離縣長卸任前21天辦校長遴選，這並非他首創，他在2014年接任縣長時，卓伯源也是在卸任前14天辦理遴選，他接任後也是尊重遴選結果，尊重參與遴選的校長，參加遴選的校長權益應得到保障。

魏明谷強調，應該讓教育歸教育，政治歸政治，去年縣府辦理校長遴選作業時，就曾請示教育部，符合相關規定，王縣長的做法，沒有尊重遴選委員會，沒有尊重參與遴選的校長，這樣是不好的，也不適當的。

前副縣長林明裕是基層教師出身，也曾任彰化縣教育處長，對於這次校長遴選的大地震，林明裕就在臉書直接寫下，「王縣長，善良是需要學習的」。

林明裕表示，目前全國只有彰化縣、新竹市是一年辦理2次校長遴選，以他出身教育基層來說，他認為這是好的，因為如果一年只辦一次，都在6、7月辦理，一次要調動可能是6、70所學校，幅度可能過大。

林明裕分析，寒假期間校長調動，其它主任等人事大多是延續的，新任校長可以不必一上任就煩心人事、課表等問題，可以有時間了解校務，對於校務推動來說，能夠更為順暢。

林明裕指出，新縣長上任就說前朝遴選結果不算數，這是對法制的不了解，除非遴選過程有違法，不然的話，程序既然已經走完，就該如期監交，就算要改為一年一次，也要先修改規定，變革是可以的，但不能操之過急。

針對這次校長遴選不算數，林明裕強調，影響的不只是這些參與遴選校長而已，受害的是所有的師生，因為，原本要換校長的學校，校長留任原校回歸教師身分，再以教師身分來代理校長，這根本就是「名不正，言不順」，以往校園都是由主任來代理校長一職 ，很少讓教師來代理校長的情況，因此勢必影響下學期的校園運作，賠上的是學子的受教品質。

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