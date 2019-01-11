會考新北考區考生注意 108年簡章公告了

2019-01-11 20:27

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市教育局公告新北考區108年度國中教育會考簡章，今年考期在5月18日（週六）及19日（週日）兩天，學生與家長可至新北考區試務會網站（網址：http://cap.smsh.ntpc.edu.tw/ ）免費下載，1月11日起販售紙本簡章，每份15元，個人報名者可向新北市立三民、板橋、中和、林口、泰山、新店、新北、秀峰高中、淡水商工及瑞芳高工等校警衛室購買，國中學校已團體訂購者，也將陸續送達。

新北考區108年度國中教育會考主辦學校由市立三民高中擔任，負責綜理相關試務規劃工作，相關重要報名期程：

國中應屆畢業生集體報名時間為3月14日（週四）至16日（週六）每天上午8點至12點，下午1點半至5點。

非應屆國中畢業生或持國外學歷、大陸學歷之學生，應於3月11日（週一）上午8點至13日（週三）下午5點自行上網（網址：http://cap.ntnu.edu.tw）填報個別報名表後，並於3月14日（週四）至16日（週六）每天上午8點至12點，下午1點半至5點，由考生本人到考區試務主辦學校（新北市立三民高中）辦理報名。

新北考區特殊考場設在板橋高中，特殊生得向主辦學校三民高中申請特殊應考服務，經提請審查小組審查後，提供必要及適性服務。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/