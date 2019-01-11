癌夫鬼門關走2遭 7旬嬤辦翡翠婚：「以嫁給823砲戰英雄為榮！」

2019-01-11 16:03

〔記者洪臣宏／高雄報導〕大寮區舊振南漢餅文化館今天有場感人婚禮，82歲王道德與71歲王曾菊蘭穿上大紅囍袍，喜慶結縭55週年「翡翠婚」。王道德2度因心臟休克失去心跳，被救回時深情告白：「甦醒是了陪伴妳走下去！」阿嬤說：「以嫁給823砲戰英雄為榮！」相約再辦「鑽石婚」。

王道德罹患肝癌、攝護腺癌，2度因氣喘併發心臟休克，在鬼門關走了2遭，王曾菊蘭則有C型肝炎等慢性病，2人育有2男2女，平常相依為命，華山基金會大寮二站愛心天使站2018年起開始到宅訪視，得知阿嬤想重溫出嫁時感動，與舊振南合辦「翡翠婚」協助圓夢。

明華園歌仔戲團以薛丁山比武招親曲目為婚禮揭開序幕，大寮區區長施維明及當地獨居老人前往慶賀，戲團演員迎接新郎、新娘出場，引來喝采，王姓老夫妻笑臉盈盈喝起交杯酒，舊振南漢餅文化館公關經理張聿童循古禮送上喜餅祝賀。

阿公、阿嬤經由相親結婚，王曾菊蘭說，兩人還不太認識就結婚，婚後才開始培養感情，也經歷過磨合期，丈夫會把帶兵那一套帶回家中，兩人因此吵架、冷戰，但最他都會放軟態度主動認錯 。

原來王道德是少校連長退伍的榮民，在823砲戰時身受重傷，卡在頭部前額、手部的砲彈碎片迄今未取出，每次出國通過安檢門時都會「嗶、嗶」作響，但這樣情景總讓阿嬤驕傲。

王道德說，長期待在部隊，感謝妻子辛苦持家、養育小孩，他今天也再向妻子「求婚」，希望她鑽石婚時能再披婚紗。

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