16年發表85作品 高雄城市芭蕾舞團再推新作

2019-01-11 14:13

〔記者黃佳琳／高雄報導〕已有27年歷史的高雄城市芭蕾舞團（KCB），是南台灣第一個芭蕾舞團，更曾連續18年獲選文化部傑出表演團隊。為了提供專業的創作平台，KCB在16年前首創《點子鞋》系列，今年全新的《點子鞋》將在高雄、台南演出3場，替芭蕾舞創造更多的可能。

藝術總監張秀如表示，《點子鞋》Dance Shoe首創於2004年，「點子」取Dance的諧音，也代表無限創意，「鞋」因芭蕾演出幾乎都穿鞋。雖然國內現代舞團如雨後春筍，但芭蕾環境仍是非常狹窄的環境下，劇團希望藉由《點子鞋》芭蕾創作展演平台，以專業的製作為台灣芭蕾環境，編創出更多優秀芭蕾作品。

16年來，已有37位編舞者為《點子鞋》共編創了85個作品，是國內具指標重要的芭蕾創作演出平台，這群優秀的編創者用了很多芭蕾元素，讓芭蕾基礎深厚的舞者打破慣例再整合，每個作品都是唯一的獨特的，天馬行空讓觀眾有更多想像空間，沒有對錯，只有為了讓芭蕾有更多可能。

今年《2019點子鞋》將於12日和26日分別在高雄和台南帶來3場演出，5位參與編舞者有第2年參與點子鞋編創的魏梓錂與簡麟懿、新加入創作的謝佩珊、李政潤、李宗霖。參與演出的優秀舞者有葉麗娟、邱主恩、賴思穎、蕭翊涵、陳宣伶、曾子音、楊雅媛、白顏毓、余忠諺擔任演出，他們都是目前國內優秀的芭蕾舞者，還有2位來自韓國舞團的芭蕾舞者Joo-Won Kim、Young-Jae Jung會在高雄場演出李政潤作品。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/