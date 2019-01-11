宜市「平安順興」門帖評選 金牌獎出爐

2019-01-11 11:38

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭市公所辦理「平安順興」門帖徵選活動，今評選結果出爐，由來自基隆的蘇記淳獲得金牌獎，公所頒發3萬元將金，也預計將金牌門帖，印製4萬份分送市內各家戶；宜蘭市長江聰淵指出，希望透過門帖比賽，將宜蘭獨有問候語「平安順興」與文化推廣出去。

「平安順興」門帖徵選活動今年已邁入第4屆，比賽從去年11月5日開始收件，至去年12月18日截止，開放全國民眾參與，共計有217件作品參賽，金牌獎、銀牌獎及銅牌獎分別可獲得3萬元、6000元及3000元獎金。

評選結果今天出爐，由來自基隆、就讀二信高中廣告設計科的蘇記淳獲得金牌獎，江聰淵於社福館頒發獎金與獎狀，公所也將把金牌門帖印製4萬份，免費分送市內各家戶；蘇記淳說，金牌門帖的設計理念，結合古代窗花，希望展現春節節慶的感覺。

江聰淵指出，「平安順興」4個字來自清朝通判構築宜蘭4城門時，將城門分別命名為震平、兌安、離順及坎興，有祝福宜蘭市永遠「平安順興」之意，後來也演變為市內獨有的問候語，希望藉由門帖比賽結合市內問候語，將「平安順興」4個字及宜蘭市的特色文化推廣出去。

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