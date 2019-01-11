打臉朱學恒一戰成名！ 財政部正妹小編曝光

2019-01-11 08:17

〔即時新聞／綜合報導〕政論節目名嘴朱學恒質疑政府擬發400億「大紅包」給經濟弱勢族群，主要出自於薪資收入的個人綜合所得稅，遭到財政部臉書以數據打臉，更酸朱學恒「大腦真的是好東西，要保護好不要被汙染」。負責經營財政部臉書的2名八年級小編一戰成名，更組成「馬卡龍女孩」團體，笑稱「未來可以出道了」。

總統蔡英文在元旦談話時拋出經濟紅利分享方案構想，遭到朱學恒質疑政府擬發400億，來自薪資收入的個人綜合所得稅，隨即被財政部臉書以數據打臉，指其中貢獻最主要是來自107年「營利事業所得稅」。

《中央社》報導，財政部這2名小編原本在國營銀行任職，去年11月底財政部為強化與民眾互動，將兩人借調到財政部，一人負責文案，一人負責美工。兩人雖然都是財經背景出身，但一個念經濟，一個念金融，稅務完全是不同的領域，發文前都會與長官溝通，確認無誤才會PO出。

財政部與朱學恒在網路的論戰，讓財政部臉書瞬間成為焦點，該PO文目前已超過1.8萬個讚，留言超過千則。馬卡龍女孩說，之前粉絲團辦抽獎活動都沒這麼多人，真的要感謝朱學恆。

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