把握明天好天氣！週六下半天變天 中部以北下探15度

2019-01-10 21:29

〔即時新聞／綜合報導〕明天（11日）天氣與今天相似，各地大致溫暖穩定，僅東半部地區及北部山區偶有零星雨，不過，週六（12日）開始又有鋒面通過，到下週四前，不僅北台灣轉為濕涼天氣，中部以北低溫更下探至15至16度，提醒民眾特別注意。

中央氣象局預報，明天東北季風減弱，水氣減少，各地天氣大致穩定、陽光露臉，僅東半部地區及北部山區偶有零星雨，各地高溫大致在26至29度，感受舒適至溫暖；而從今晚起至週六清晨，台灣西半部地區、基隆北海岸及澎湖、金門、馬祖易有局部霧或低雲的影響能見度，行車請注意路況，交通往返也請留意相關資訊。

氣溫方面，明天各地白天高溫約26至29度，中部以北沿海地區由於雲量較多，高溫稍低一些，早晚仍稍有涼意，各地低溫約18至20度，中南部日夜溫差大，請留意氣溫的變化，適時增減衣物。

紫外線方面，明天基隆市、桃園市、新竹市、苗栗縣、新竹縣、金門縣及連江縣為中量級；台北市、新北市、宜蘭縣、台中市、彰化縣、南投縣、花蓮縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣、澎湖縣為高量級；台東縣則為過量級，提醒外出民眾要做好防曬措施。

空氣品質方面，明天宜蘭、花東及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗及馬祖、金門為「普通」等級，中部、雲嘉南擴散條件稍差，可能達橘色提醒等級；高屏區位於下風處，易累積污染物，為「紅色警示」等級。

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