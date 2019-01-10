疫病》高雄今年前2例境外登革熱確診 第二例曾趴趴走

2019-01-10 18:50

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市衛生局今天（10日）公布今年前2例登革熱境外移入確診病例，分別是前鎮區50多歲台籍男性及苓雅區20多歲台籍男性，其中，苓雅區個案病毒血症期曾到苓雅工作地、前鎮夜市及三民區小吃店，極可能成為社區傳播源，提醒民眾加強防疫，避免本土疫情發生風險。

衛生局說，高雄市首例境外移入登革熱確診個案，居住於前鎮區興邦里，去年12月10日至今年1月9日到泰國經商，1月4日在泰國出現發燒、肌肉酸痛、後眼窩痛等疑登革熱症狀，但只服用成藥，9日清晨入境桃園國際機場時，因發燒接受機場發燒篩檢站抽血檢查，登革熱快篩NS1陰性。

個案當天搭車返回高雄住家，因身體不適至診所就醫後，立即轉診至醫院急診，9日晚間經疾管署綜合研判為確診個案。

第二例確診個案居住苓雅區林華里，去年12月23至30日到馬爾地夫自助旅行，入境高雄國際機場時並無不適，1月4日出現發燒、肌肉酸痛等症狀，5日及7日分別至2家醫療院所就診，診斷為流感及病毒感染。

本月8日，第2例因皮膚出現紅疹，再到醫院就醫，抽血檢查登革熱NS1快篩陽性及通報疑似登革熱，10日經疾病管制署綜合研判確診個案。苓雅區個案病毒血症期間已停留社區，且發病後曾到苓雅區普天里工作地、前鎮區夜市及三民區小吃店等。

市府防疫團隊第一時間已針對疫情發生里段執行居住地孳生源檢查及噴霧罐噴藥作業，針對個案周邊400公尺範圍高風險場域及列管點進行孳生源巡檢，阻絕境外登革病毒，降低本土疫情發生風險。

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