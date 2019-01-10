春節國道0至5點不收費 北上高乘載首度早上改下午

2019-01-10 17:25

〔記者陳宜加／台北報導〕今年春節有9天連續假期，從2月2日起至2月10日，交通部高速公路局預估，國道南下交通量將集中在初一至初三、北上則集中在初三至初五，雙向交通量最大落在初三，可能再創新高，達到140百萬車公里，超越去年最高峰；而今年首度調整西部北上高乘載管制時段，從早上實施改為下午，強化分流。

雙向最大交通量 估落在初三

高公局預估，初一至初三期間，國道南下路段包括國1楊梅至新竹系統、彰化系統─埔鹽系統；國3三鶯至關西、茄冬至西濱、烏日至霧峰；國5南港系統至坪林等路段，容易車多壅塞，行車時間最多將是平常的5倍。

而初三至初五，北上國1西螺至埔鹽系統、南屯至后里、新竹系統至竹北、銅鑼至頭屋；國3關西至大溪 、大山至香山、竹山至中興、霧峰系統至霧峰；國5頭城至坪林；國6舊正至霧峰系統等，行車時間最多達7倍。

初三初四 國1國3北上下午高承載

高公局今年首度調整西部高乘載管制時段，2月7、8日下午1點至晚間6點，國1北上高雄端至湖口、國3北上九如至大溪；2月5、6、7日上午7點至12點，國5南下南港系統、石碇、坪林，以及2月7日至10日下午2點至晚間9點，國5北上蘇澳、羅東、宜蘭、頭城等路段。

高公局指出，觀察歷年春節連假，北返車流集中於初三、初四，國道瓶頸路段易壅塞，透過ETC大數據分析，北返車流通常集中於下午時段才出發，因此，國1、國3北上高乘載管制時段，從過去的上午時段改為下午。

其他重點疏運措施，包括入口匝道封閉、單一費率、每天0至5點暫停收費、開放路肩、入口匝道儀控等。

高公局指出，2月5日初一至2月7日初三，全天封閉國1平鎮系統南下、埔鹽系統南下入口匝道；2月7日初三至2月9日初五，全天封閉國1虎尾、埔鹽系統北上、國3竹南、烏日北上與名間雙向入口匝道；烏日為新增。

另外，2月2日至10日，國道全線採長途折扣費率，無每日20公里優惠里程；國3新竹系統至燕巢系統採通行費率8折收費；每天清晨0至5點，國道全線暫停收費。

高公局提醒，農曆春節連假期間，國道交通量勢必高出容量甚多，最多可能高出2倍，部分瓶頸路段行車時間將是平時的3至6倍，呼籲短程車輛不要走國道、改行駛地方道路，除了可以節省時間，也可以協助維持連續假期間國道整體服務水準。

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