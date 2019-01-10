訂「余光中日」遺孀不知情 高市府4首長登門致歉

2019-01-10 17:00

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高市府日前提出要舉辦「余光中日」，但卻沒有向家屬告知，引發余的遺孀范我存不滿，批評事先並未接到市府的聯繫，高市府4首長今特地前往拜會范我存，經懇談後，范我存首肯支持市府政策，配合在今年10月規劃余光中先生冥誕系列活動。

高市府傳出要舉辦「余光中日」，余光中遺孀范我存日前表示事先沒有接到市府的聯繫，余光中住在高雄32年，非常熱愛高雄這個城市，但並不會在意要有一天來紀念他，她疑惑地說，「這樣的紀念日為何而訂？」也希望政府提出堅實的理由，「名正才能言順」。

高市觀光局長潘恆旭、民政局長曹桓榮、文化局代理局長王文翠及新聞局長王淺秋，今聯袂拜訪余光中遺孀范我存女士，說明市府希望規劃辦理余光中先生紀念活動，獲得范我存支持。

文化局代理局長王文翠表示，余光中先生在文學領域屬大師級人物，文化局將配合余光中冥誕，規劃一系列主題書展、手稿展示、講座、朗讀音樂會等活動，考量余光中諸多手稿存放在中山大學，文化局將與中山大學洽談合作意願與方式之後，提出具體活動內容。

曾經被梁實秋稱為「右手寫詩，左手寫散文，成就之高一時無兩」的余光中，1985年定居於高雄，任教中山大學並出任文學院創院首任院長兼外文所所長。2000年曾經獲得高雄文藝獎，並於2015年獲得第34屆行政院文化獎；他在中山大學任教32年，作育英才無數，創作時間長達65年、晚年仍創作不輟，共出版繁體及簡體中文專書70多種。

去年10月，文化局「秋天，在高雄遇見文學」文學月系列，針對逝世10週年的文學大師葉石濤推出文學紀念音樂會、葉老書房主題書展和講座等活動，今年10月文化局也將規劃余光中講座、書展及手稿展示、影像及文學音樂會等活動，連著2年以不同型態方式，紀念在高雄深耕創作的文學大師。

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