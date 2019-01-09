5歲男童臉頰腫成麵龜 乳牙齲齒竟蜂窩性組織炎

2019-01-09 23:16

〔記者蔡淑媛／台中報導〕5歲的黃小弟發燒、左臉頰腫得像麵龜，又紅又痛，就醫發現是左上第一乳臼齒蛀牙，蛀到細菌感染，罹患「早期嬰幼兒齲齒合併蜂窩性組織炎」住院抗生素治療5天控制感染，接著檢查牙齒發現有半數乳都蛀牙了，原來他都沒好好刷牙，也幾乎沒看過牙醫。

中國醫藥大學兒童醫院牙醫師洪仲鋭指出，早期嬰幼兒齲齒並不少見，加上幼童不會表達，家長不易察覺，乳牙齲齒進展快速，一旦細菌感染嚴重會併發蜂窩性組織炎，甚至敗血症，院內幼兒牙科門診就有6、7成是齲齒就醫，且有3、4個已引發蜂窩性組織炎。

根據國健署最新統計，我國3歲兒童齲齒率達61%、6歲高達79%，洪仲銳說，原因在於沒有好好刷牙、愛吃零食、吃飯吃很久，以及「乳牙蛀掉沒關係、反正會換恆齒」的錯誤觀念，乳牙齲齒會影響外觀、發音、咀嚼，還會影響恆齒萌發順序，有的會長歪、長不出來，增加日後蛀牙機率，壞處多多。

洪仲銳說，黃小弟沒有好好刷牙，檢查牙齒發現，20顆乳牙有8顆蛀牙，其中3顆已經引發牙髓炎，必須根管治療要抽神經、戴牙套，再為他塗氟，經過一番治療，恢復外觀，並教導正確齒保健，可以好好吃東西了。

洪仲銳提醒，6個月前嬰兒牙齒還沒長，要用紗布沾飲用水清潔口腔，可去除奶垢、不良口氣，長第1顆牙後就要每半看牙醫、塗氟；6個月到3歲，至少睡前、飯後用含氟牙膏刷牙，可由家長幫忙刷；3到6歲讓孩童練習自己刷牙，家長在旁察看或刷完檢查一下，也可開始使用牙線。

另外要注意多漱口、少吃甜食，不要口含食物、絕對不要含奶瓶睡覺，家長也不要以口餵食，自己咀嚼過的食物，不要再餵食寶寶。

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