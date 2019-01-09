配合蘇花改開放大貨車 舊蘇花將祭科技執法抓違規車

2019-01-09 14:59

〔記者張議晨／宜蘭報導〕蘇花改蘇澳至東澳段，預計1月17日上午9點，開放大貨車通行，但受環評規定，蘇花改開放大貨車後，台9丁線（舊蘇花公路）將禁行大貨車，對此，公路總局將採發證管制方式，開放民眾申請通行證，同時將採科技執法，若大貨車無通行證卻闖入台9丁線，將依車牌逕行告發。

公路總局規劃，大貨車行駛台9丁線，需申請通行證，東澳居民可向村里長登記申請，其他大貨車輛，則向四區工程處、監理等單位申請，詳細申請辦法，近期就會公告。

蘇花改開放通行的大貨車，是3.5噸以上車輛，包括砂石車在內，但載運柴油、汽油、強酸強鹼溶液等危險物品的車輛，禁止通行，仍須走台九丁線往返。

公路總局說，開放通車後，會有3個月緩衝期，緩衝期過後，未申請通行證的大貨車行駛台9丁線，將可依違反「道路交通管理處罰條例」第60條規定，開罰900元，並記違規點數，半年累積6點，可吊扣駕照。

據了解，配合大貨車通行蘇花改，公路總局已在台九丁線蘇澳入口設置車牌辨識系統，將採科技執法，若大貨車未申請通行證就走台九丁線，將逕行告發，預計緩衝期結束後，就會開始執法。

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