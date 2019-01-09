童年四處躲賭債 台大師沈川洲獲學術界最高榮譽國家講座

2019-01-09 09:57

〔記者林曉雲／台北報導〕下層社會子弟翻身奪得最高學術獎殊榮！

台大地質系特聘教授沈川洲，童年跟著父母顛沛流離四處躲賭債，坦言是下層社會家庭，國中小轉學四次，小一還不會注音符號，國二時和讀國小的弟弟兩人被獨留在南投鄉下自立更生半年，辛苦的童年沒錢沒娛樂沒課外讀物，參考書解題成為他的樂趣，考上高中沒錢讀先做一年黑手打工，隔年讀高中時幸被選入李遠哲自然科學營，接著保送清大化學系，拿到清大博士，成為沈川洲人生的轉捩點，他表示「面對危機，只要克服了就是轉機。」今天更獲得學術界最高榮譽「國家講座主持人」殊榮肯定。

教育部今天舉辦「第22屆國家講座主持人、第1屆國家產學大師獎及第62屆學術獎」頒獎典禮，國家講座主持人獎得主只有4人，分別是台大經濟學系教授劉錦添、台大地質科學系特聘教授沈川洲、台大醫學院內科教授田蕙芬及台大電機工程學系特聘教授陳銘憲。

沈川洲的童年不平凡，學術研究足跡更精彩不平凡，從化學跨域到地球科學，他曾踏上太平洋睡美人島探勘珊瑚礁金字塔，也去西班牙裂谷研究尼安德塔人，不久前更宣布科幻電影中的災難可能不遠，地磁倒轉最快會在百年內完成，如不幸發生，太陽風將穿過大氣層直搗地球表面，也預告幾十年內蘇門答臘可能再次發生超級大地震。沈川洲覺得自己像航海王裡的魯夫，用拓荒冒險精神，帶領著「很嗨實驗室」成員勇闖天涯。

沈川洲今天受訪時表示，他不認輸、有毅力的個性，讓他從不平凡的童年中，打造自己不平凡的人生，要把國家講座殊榮獻給他的妻子、實驗室和台大，他的人生進入下半場，希望帶著更多台灣年輕科學家走出去，聯合各地資源，共同把科學往前推進，對人類社會有更多貢獻。

學術獎得主則有12人，分別是中研院歐美研究所特聘研究員李有成、中研院歷史語言研究所研究員顏娟英、中研院政治研究所研究員邱訪義、政治大學財務管理學系講座教授陳聖賢、台灣大學凝態科學研究中心研究員林麗瓊、中研院統計科學研究所研究員程毅豪、清華大學化學系教授廖文峯、中研院農業生物科技研究中心研究員邱子珍、台灣大學醫學院腫瘤醫學研究所教授楊志新、中央大學電機工程學系教授王文俊、交通大學土木工程學系終身講座教授黃金維、台灣大學土木工程學系教授蔡克銓。

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