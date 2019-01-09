北台灣3縣市大雨特報！ 中南部日夜溫差大

2019-01-09 06:45

〔即時新聞／綜合報導〕今日受持續受到東北季風影響，且迎風面水氣較多，因此基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區降雨較為持續，中央氣象局也在今晨4點針對迎風面3縣市發布大雨特報，大雨特報示警範圍包括基隆市、新北市山區、宜蘭縣。中南部地區則不受影響，仍為多雲到晴天氣。

今日各地溫度方面，今天清晨中部以北及東北部觀測低溫約16、17度，其他各地約19度上下；白天北台灣升溫不多，高溫約19至21度，花東約23至25度，稍有涼意，中南部高溫則還是有26至28度，日夜溫差大，提醒民眾需留意溫度變化。

今日空氣品質部分，宜蘭、花東空品區為「良好」等級；西半部地區則受到輕微境外污染影響，北部、竹苗、中部空品區及澎湖為「普通」等級，中部地區局部短時間有機會達橘色提醒；雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門地區為「橘色提醒」等級，高屏地區位於下風區域易累積污染物，局部地區短時間達「紅色警示」等級。

10日（週四）東北季風減弱，迎風面水氣亦減少，因此北台灣氣溫明顯回升，其他各地也略升溫；各地大多為多雲到晴，僅東半部有小範圍短暫雨；各地白天高溫都在25度以上，北台灣可來到27度左右，中南部則是有28、29度，西半部日夜溫差大。

週五、週六（11日、12日）各地仍大致舒適溫暖，迎風面的東半部地區及北部山區有一些局部短暫雨，北部地區雲量亦增多，中南部地區還是多雲到晴；不過週六開始台灣附近水氣稍增、北部及東半部雲量偏多，高溫將略降3、4度，各地低溫仍普遍在17至19度之間。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 16 ~ 19 18 ~ 25 19 ~ 25 19 ~ 22

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