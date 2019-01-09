驚！濫墾超挖 嘉義2.1公頃山坡地如鬼剃頭

2019-01-09 06:17

〔記者曾迺強、林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣番路鄉大湖村的山坡地，最近出現2筆土地濫墾超挖，縣府當初核准整坡面積共7768.66平方公尺，但縣府人員實勘，實際整坡面積共達2萬1242平方公尺，超挖面積共1萬3473.34平方公尺，現地不僅有土石崩落，更如同「鬼剃頭」般變得光禿裸露，縣府將依「水土保持法」對2名魏姓地主開罰14萬及10萬元。

工程專家認為，該處超限開挖，對照周遭檳榔或樹木林地，邊坡明顯改變，將破壞地下水流向及地下水涵養功能，嚴重影響環境。

有民眾見到現地如山頭築城牆，更造成崩塌，憂心對河川、水庫造成影響，進而向嘉義縣政府反映，縣府8日派員勘查，確認地主明顯超挖。

嘉義縣政府水利處水土保持科長張志聰說，「番路鄉大湖段88-6地號整坡作業」，核准面積2846.3平方公尺，但實際整坡面積1萬1446平方公尺，超挖面積約8599.7平方公尺；「番路鄉大湖段88-1、88-26、88-27等3筆地號整坡作業」，開發面積4922.36平方公尺，實際整坡面積9796平方公尺，超挖面積4873.64平方公尺，將分別依法裁罰14萬元、10萬元。

這2筆超挖的山坡地，原擋土牆設計3.8公尺，但實際高度都超過，縣府已要求地主拆除至核准範圍或要求技師簽證證明安全無虞。

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