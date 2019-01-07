首發俄羅斯團來台跨年 形容台灣擁有童話般、不可思議的美景

2019-01-07 23:44

〔記者蕭玗欣／台北報導〕交通部推動新北向觀光，首發俄羅斯43人旅遊團去年12月31日來台跨年，在台環島11天，今天抵達台北圓山大飯店住宿。團員Galina Vovna表示，台灣雖然地小，卻擁有許多像童話般、不可思議的美景，短時間內就能看見高山、大海等不同景色，台灣人又熱情，是非常適合觀光的景點，未來台俄若有直飛班機，一定會有更多俄羅斯旅客前來造訪。

繼新南向政策，交通部觀光局再推動新北向觀光，瞄準消費力高、喜愛到海島度假的俄羅斯市場，去年9、10月陸續邀請4團來台踩線，去年12月31日首發旅遊團抵台展開為期11天的環島遊。

導遊陸伯琦表示，該團共有43名團員，從海參威出發，搭乘西伯利亞航空到上海轉機，再搭乘中華航空抵達台北，首日就在台北跨年看101煙火，並參觀中正紀念堂、保安宮，接下來則到日月潭、嘉義阿里山、高雄佛光山、墾丁、台東知本、花蓮太魯閣最後再回到台北圓山飯店。

團員Galina Vovna和Korobova Nady都是第一次到台灣旅遊，她們說，相較於其他海島型國家，到台灣旅遊住宿都在豪華飯店，十一日團費將近2000美金，非常划算。

Galina Vovna表示，俄羅斯水果種類少，但台灣盛產非常多種水果，每天都會買不同的水果回去嘗試，而俄羅斯的蔬菜多以沙拉、冷盤方式料理，台灣則多用炒的，自己非常喜歡；Korobova Nady則說，最喜歡吃台灣的水餃。

陸伯琦表示，許多俄羅斯團員印象最深刻的景點是阿里山和太魯閣，因為在俄羅斯少見高山，最高的山也只有150公尺，由於團員年紀大多為50、60歲，因此在阿里山的時候，他建議團員走緩坡，沒想到不少團員都興奮的說想要爬到最高點，在太魯閣也是走了三個多小時路程，完全沒喊累。

Galina Vovna則說，自己對台灣文化很有研究，也聽過許多蔣介石、蔣方良的故事，因此到中正紀念堂和台北圓山大飯店的時候感觸特別深。

Galina Vovna說，俄羅斯臨近中國，雖然去過很多次中國，卻是第一次來台灣玩，因為俄羅斯很少關於台灣的旅遊資訊，這次來台旅遊才發現台灣雖小但人民非常熱情，且在很短時間內就能去很多地方，是非常適合觀光的國家，她更形容台灣是個像童話般的地方，有難得一見、不可思議的美景。

Galina Vovna和Korobova Nady都說，未來若台俄有直航班機一定會吸引更多俄羅斯人來，這次在台灣旅遊的感覺非常好，回去之後也會介紹朋友來台灣玩。

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