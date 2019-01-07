澎湖全面復育海洋資源 大型艦進駐查緝三層網

2019-01-07 20:34

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖海洋資源受到中國漁船越界及三層網捕撈影響，逐年出現枯竭現象，海巡署艦隊分署應立委楊曜建議，派出台南艦抵澎，查緝越界中國漁船；另一方面澎湖縣警察局環保稽查小組，成功查獲三層網，今由縣長賴峰偉接見表揚。

以海立縣的澎湖群島，海洋孕育菊島子民，早在10餘年前賴峰偉擔任縣長時，就禁用三層網，採收購及取締雙管齊下方式，收購三層網640公里、清除海底覆網9.4萬平方公尺，今年再度上任，賴表明立場只要漁民違法絕不寬貸，但若有不合理之處，也會向中央爭取不能一體適用，照顧澎湖漁民。

3年前由吳巡龍檢察官建議成立的澎湖縣環保稽查小組，雖然只有4名猛將，但配合最新科技空拍機運用，功效卓著，4日在通梁漁港外東南方0.5海浬處，發現可疑違法漁撈活動，12時50分許在通梁漁港當場查獲張姓漁民及隨船外籍漁工等2人，駕駛竹筏違法放置三層網，進行非法捕撈，並查扣長度1274公尺之三層漁網及魚貨51公斤，全案依違反漁業法第61條移送澎湖地檢署偵辦，訊後張姓嫌犯及隨船外籍漁工緩起訴，並各科以罰金6萬及2萬元，使用之竹筏扣押6個月，所得魚貨全數法拍充公。

另外，為杜絕中國漁船越界至澎湖海域作業，艦隊分署自3日至2月4日派遣台南艦進駐澎湖為期一個月威力掃蕩勤務。今日台南艦進馬公港1號碼頭停泊補給3日，澎湖海域由澎湖艦，屏東艦雙艦接替。

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