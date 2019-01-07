中科落羽松秘境夯！ 非假日遊客如織

2019-01-07 16:37

〔記者歐素美／台中報導〕中科落羽松秘境夯！非假日一樣遊客如織。謝姓男子經營事業有成，退休後在中科附近租了4分農地種植落羽松，並在園區內設置坐椅、吊床及木棧道等，開放民眾免費參觀，吸引許多民眾前往拍照，成為IG打卡熱點。雖然每年斥資近百萬元維護照顧落羽松園，但謝男樂做「憨人」指出，看到民眾前來參觀拍照，甚至行動不便的民眾也因此走出戶外，就很開心。

位於台中市廣福路巷弄的「中科落羽松」，4分地上種植1000多棵落羽松，因為分成旱地及濕地種植，謝男在旱地的落羽松林中設置白色座椅及數個吊床，民眾可坐在林中乘涼、小歇，好不愜意；濕地則設有木棧道，民眾可漫步其間，欣賞落羽松的倒影及濕地池中養殖的吳郭魚、烏鰡等。

謝男說，該處落羽松種植約5年，今年因氣候冷得慢，落羽松尚未全部變紅，不過，落羽松不論是綠葉、紅葉或枯枝，不同時期有不同的美，一年四季都可觀賞。

謝男說，自己年紀大了，事業交給孩子經營，退休後以種樹為樂，自己雖在台中機場附近有農地，可惜是旱地，較不適合種植落羽松，才向賴姓地主承租約4分地在中科附近種植，另在其他地方也有種植落羽松。除中科落羽松林開放民眾免費參觀，也販售落羽松。中科落羽松租地及雇工維護，每年花費約百萬元，但看到民眾前來參觀拍照，甚至有坐輪椅的民眾為了觀賞落乃松而走出戶外，他就覺得很開心很有成就感。

謝男指出，落羽松是很好的行道樹，漂亮又勿需經常修剪，韓國很多地方都種植當作行道樹，政府應該也可以推廣，以節省修剪行道樹的費用，還能讓全台處處是風景。

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