防邊坡落石 台14線人止關路段整修機動管制

2019-01-07 14:08

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣仁愛鄉台14線埔霧公路74.3K人止關路段，因道路上邊坡易有落石，為維護用路民眾安全，公路總局埔里工務段即日起進行邊坡施工，工期預計至本月25日完工，除例假日外，每天上午8時至下午5時採取施工20分鐘放行10分鐘管制措施，提醒民眾配合注意道路雙向人員指揮。

台14線埔霧公路為埔里往返霧社、清境農場、奧萬大、合歡山、廬山溫泉等多個景點重要道路，其中74K至75K人止關路段道路蜿蜒，緊鄰陡峭山壁或溪谷，路寬不足，又易有落石，危及行車安全，近幾年來埔里工務段持續進行邊坡改善工程。

埔里工務段表示，本次邊坡改善工程位於台14線74.3K處，工期預計自本月25日，目前規定例假日不施工，其餘每天上午8時至下午5時施工，原則採雙向封閉20分鐘施工再放行10分鐘的交通管制措施，並依現場實際狀況機動調整，請民眾遵照現場施工標誌及人員指揮行駛。

下週六（19日）起學校陸續放寒假，距離農曆春節連假也不到1個月，交通將更為繁忙，該邊坡工程將加緊趕工，希望趕在農曆春節前1週完工，提升行車安全。

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