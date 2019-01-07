醫病》久坐不動 小心隱形殺手「肺栓塞」找上門

2019-01-07 11:04

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣1名無特殊病史的28歲年輕男子，日前一早上班途中，突然感覺身體不適、盜汗，硬撐到公司門口，就全身癱軟倒地，他的同事見狀立即送往衛福部苗栗醫院急診，經醫師診斷為有「隱形殺手」之稱的「肺栓塞」，緊急處置後轉加護護病房治療，1週後康復出院。

苗栗醫院指出，據賴姓患者說，平日下班返家後，偏好長時間久坐在電腦桌前上網，鮮少活動，可能因此產生血栓栓子，而導致「肺栓塞」。

苗醫急診室主任蔡昌宏表示，患者到醫院時，雖然意識請楚，但是臉色蒼白、說話氣音、全身無力、血壓低，且說不出哪裡不舒服，經緊急安排相關檢查，發現有動脈血液呈現缺氧現象，因此當下立即給予高濃度氧氣、大量水分和升壓劑等緊急處置及會診心臟內科醫師蔡貴嶔，且迅速診斷出「肺栓塞」的可能性，並經電腦斷層檢查，確診為「肺栓塞」。

蔡昌宏指出，「肺栓塞」臨床症狀不明顯，一開始難以發現，卻有高致命性，死亡率高達30％以上，可謂「隱形殺手」，主因是心臟通往肺動脈的血管突然被血塊、脂肪、空氣、組織碎片等形成的栓子阻塞，導致肺臟組織血液灌流不足，造成患者血中含氧量降低，而出現低血氧症狀。

苗醫心導室主任蔡貴嶔醫師表示，造成肺阻塞的血塊，大多來自於下肢深層靜脈栓塞，發現不易，當患者長時間維持一定姿勢不動，血液滯留在下肢靜脈，引起靜脈血栓形成，若血栓順著血流回流到肺部血管阻塞後將造成肺栓塞。

蔡貴嶔表示，常見栓塞成因包括腦中風、心肌梗塞、長期臥床、最近接受過手術、靜脈曲張、惡性腫瘤、口服避孕藥、吸煙、粗暴按摩、慢性病史、家族史、肥胖、高齡、長時間坐辦公室或長途旅行者等。

蔡貴嶔提醒民眾，預防肺栓塞需注意：1、正常生活作息及良好生活習慣，如：戒菸、適當運動、控制體重。2、均衡飲食、減少膽固醇攝入，多補充水分。3、避免長時間維持同一姿勢，若長途搭車或旅行，要注意定時活動下肢，4、長時間站立工作者，建議穿彈性襪，每天下班後抬高雙腿高於心臟，以促進靜脈血液回流等。

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