病死豬放水流？ 議員直播就在八德落羽松祕境旁圳溝

2019-01-06 17:00

〔記者李容萍／桃園報導〕中國非洲豬瘟疫情嚴重，在金門發現海漂非洲豬瘟死豬後，全台更是人心惶惶，桃園市八德浮莧街與大溪區、平鎮區交界，也是知名祕境八德落羽松附近的溝渠出現2頭病死豬在圳溝內載浮載沉，市府農業局動物保護處防疫人員、水務局和警方人員不敢掉以輕心，已在現場進行打撈和採證檢驗中。

桃園市議員詹江村今日下午到場透過臉書直播說，最近豬瘟讓人心惶惶，要求市府提高警覺；農業局等單位正到現場了解情況中，目前仍無法確定該豬屍是否與目前爆發的非洲豬瘟有關。

事實上，桃園市八德區去年底也發現1頭死豬被丟棄在池塘邊，經動保處人員判定該死豬與非洲豬瘟無關，動保處呼籲養豬業者不要隨意丟棄，否則面臨最高100萬元的罰鍰。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/