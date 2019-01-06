林內九芎落羽松秘境 魅力無法擋

2019-01-06 15:24

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣林內落羽松美景接力變色，繼水利會文物館的落羽松後，在九芎的秘境松林也開始變色，吸引不少民眾前往賞松，景點旁就是乾溪，景緻別有一番風味，遊客絡繹不絕，唯附近只有一條農路可以對外交通，停車並不方便，民眾需自律。

冬季美景落羽松已是成為林內一大特色，景點除了水利會博物館，另在九芎村外也有一秘境，種植落羽松的面積與數量遠多於水利會文物館，目前外圍的落羽松還很綠，但裡頭已經變色，吸引不少民眾前往尋幽，但因九芎落羽松屬於私人林地，並不對外開放，還在九芎村外，位置並不好找，也不好停車。

九芎落羽松的特色除了面積大外，就是業主引水淹地，落羽松多泡在水中，不少氣根露出地面，景象特殊，落羽松高密度種植，深入其中有如進入密林，讓人有身處異境的感受，但因落羽松林屬私人產業，並不對外開放，公所並不鼓勵民眾前往，避免影響農民的產業；另聯外的農路狹窄，又沒有停車位，也擔心遊客出入與停車會影響附近居民或農民的日常生活。

假日秘境遊客絡繹不絕，還吸引攤販在此設點迎接季節限定的商機，雖然不公開，但只能說美景的魅力無法擋，人潮還是不斷。

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