非洲豬瘟亮紅燈 屏東廚餘現去化問題

2019-01-06 13:25

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東1700養豬場中登記以廚餘養豬的有252場，面對非洲豬瘟來勢洶洶，畜牧業者除了拉長廚餘蒸煮時間來防範，有的業者乾脆轉用飼料不再收廚餘，連帶影響地方廚餘去處，屏東縣環保局表示，為因應未來可能面臨的廚餘去化問題，現階段將先輔導廚餘進入掩埋場，並儘速採購脫水設備，以利後續利用焚化爐去化。

屏縣環保局指出，屏東縣平均每月廚餘的回收量約900公噸，超過9成用在養豬，僅有少部分做堆肥使用，非洲豬瘟疫情嚴峻，目前中央尚未全面禁止廚餘養豬，未來如果禁止廚餘養豬，首當其衝的就是廚餘去化問題，環保局除了申請採購脫水設備，近日將邀集鄉鎮公所清潔隊、餐廳業者、賣場、養豬業者等共同開會研商對策。

環保局表示，廚餘脫水後可以去除1/3的重量，因此會加強宣導，呼籲家庭、餐廳等廚餘先將水份瀝乾，現階段對於廚餘的去化會先輔導進入掩埋場，環保局也同時進行脫水設備採購作業，以利未來廚餘送焚化爐去化。

屏縣農業處也表示，除了有登記以廚餘養豬的到252場，縣內還有未登記的700多場迷你型養豬場，縣府持續展開巡迴說明，除了嚴格要求廚餘養豬業者，廚餘必須經過高溫蒸煮達中心溫度攝氏90度、持續1小時後才能餵飼豬隻，也會加強稽查，並輔導廚餘養豬戶轉用飼料或自願退場。

農業處指出，目前廚餘養豬戶轉用飼料者每頭豬可獲得2200元飼料費補助，自願退場者按其豬舍設施及面積，每平方公尺可獲1800元至1200元不等拆除補助，並按拆除總面積大小，還有20萬至50萬不等的退場獎勵金，有意願申請者可自1月2日起至3月31日止向所在地鄉鎮公所申辦；農業處也提醒，畜牧業者一定要做好自我防疫工作，並依規定通報死廢畜，任意丟棄將依動物傳染病防治條例，處5萬元以上100萬以下罰鍰。

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