琵鷺不全是黑面的 茄萣濕地出現罕見白琵鷺

2019-01-05 13:06

〔記者王榮祥／高雄報導〕琵鷺不全是黑面的，還有白琵鷺！高市工務局今表示，茄萣濕地公園近日發現少見的白琵鷺，同屬琵鷺家族的白琵鷺及黑面琵鷺外觀相似，最大差別在面部，因為台灣不在白琵鷺主要遷徙路徑，白琵鷺現身更顯特別，也凸顯茄萣濕地受到各種候鳥青睞，歡迎有興趣民眾來茄萣認識新朋友。

工務局說明，白琵鷺又稱白面琵鷺、俄羅斯琵鷺（Eurasian Spoonbill），是二級珍貴稀有保育鳥類，與黑面琵鷺同為琵鷺屬的親戚。

白琵鷺主要繁殖於歐亞大陸中緯度地區、是荷蘭國鳥，度冬時會飛至西南亞、南歐與北非等地，全球數量多於黑面琵鷺，由於台灣不在白琵鷺主要遷徙路徑上，在台灣觀察紀錄反而少於黑面琵鷺，每年只有零星幾隻，此次現身茄萣濕地的兩隻白琵鷺更顯珍貴。

工務局表示， 白琵鷺與黑面琵鷺在外觀上非常類似，但白琵鷺成鳥體型較大也有黃色嘴端，最明顯區別在於兩者之面部，黑面琵鷺面部的黑色從嘴端一路延伸至眼睛、額頭周邊，好像帶了黑色面罩，是大名的由來，白琵鷺的面部沒有無黑面琵鷺之特徵，黑黑的眼睛明顯存在於鳥喙旁，一臉白淨，可說是琵鷺界的「白富美」。

侯鳥季來到茄萣濕地，透過望遠鏡或相機就可容易觀察上百隻的黑面琵鷺停棲，白天休憩濕地隱密安全草樹叢中，傍晚成群出動規律擺動嘴喙覓食，「兩鷺傍地走、安能辨我是黑白」，悄悄隱身黑面琵鷺群中的2隻白琵鷺，就等民眾來發現喔。

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