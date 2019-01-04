高雄將推豬哥亮日 力拚名人觀光之旅

2019-01-04 21:48

〔記者陳文嬋／高雄報導〕民政局長曹桓榮今表示，高市推動「名人紀念日」，搭配打造「名人街道」，將推動鳳飛飛生日活動，後續加碼余光中、豬哥亮、鄧麗君、鍾理和等生日活動，可望掀起名人觀光熱潮。

高市推出「名人紀念日」，表彰對高雄人有特殊記憶或貢獻名人，由「勞工天使」鳳飛飛的忌日打頭陣，一度引發各界熱議，民政局長曹桓榮今表示，將持續與家屬溝通，以鳳飛飛8月20日生日，舉辦一系列的活動。

曹桓榮也將打造名人街道，他以鳳飛飛為例，她曾到藍寶石等民歌餐廳演唱，可惜當年地景如今已消失不見，將以她造訪的楠梓加工出口區，或曾到過文化中心至德堂演唱，打造為鳳飛飛街道，以告示牌或彩繪方式，重現歷史場景，追憶鳳飛飛風采。

曹桓榮指出，緊接著推出余光中10月21日生日，他將於下周與家屬溝通，初步構想以文學作品追憶余光中，呈現高雄人最美的明信片，後續鎖定豬哥亮12月6日生日，也將舉辦一系列活動，追憶最本土、接近庶民文化的藝人。

曹桓榮表示，未來也將推出鄧麗君、鍾理和等名人的生日活動，目前透過38區發掘在地的高雄故事，尋找更多與高雄有情感的名人，將不分黨派連結起來，結合歷史、文化、事蹟、街道等，成為專屬高雄的名人觀光之旅。

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