台中肉品市場 盧秀燕：在我任內絕不會遷到烏日

2019-01-04 20:09

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市長盧秀燕今晚（4日）參加烏日區溪南工商協進會新舊理事長交接大會，她說，雖然才上任10天，但選舉時的承諾會一一兌現，也正兌現中，例如市民免費看花博；她更說，在她任內，肉品市場不會遷到烏日。至於老人健保補助，預算是前任市長編的，會去籌預算，今年就會實施。

烏日區溪南工商協進會理事長今天舉行交接大會，第16屆理事長林樹浚交接給第17屆理事長吳永松，市長盧秀燕監交，立委何欣純、顏寬恒、市議員吳瓊華、張家銨、林孟令等人到場。

盧秀燕說，她是烏日的媳婦，上任10天以來，每天晚上參加相當多的活動，但烏日溪南工商協進會全力支持她，今天理事長交接，她一定要到現場表達感謝。

她說，她上任後就開始兌現競選支票，首先，市民憑身分證免費參觀花博，現在就已兌現。

盧秀燕說，在選前向烏日民眾承諾，肉品市場不會遷到烏日，選後也會兌現，在她任內，肉品市場不會遷到烏日。

談到老人健保補助，盧秀燕說，108年的市府總預算不是她編列，但她會去籌預算，一旦市議會通過，今年就會實施，而明年預算是她編列，就會整個年度實施，請民眾放心。

盧秀燕也向現場所有企業主介紹新任經發局長高禩翔，她開玩笑說，高局長跟高雄市長韓國瑜一樣是光頭，有沒有比韓國瑜還帥？她跟企業主說，有什麼問題可以找高局長。

烏日區溪南工商協進會共有2000多家企業，產值超過5000億。

經發局長高禩翔說，因應輔導未登記工廠合法化政策，市府以烏日溪南都市計畫規劃案（「台中市區域計畫」中既定政策劃設烏日溪南產業發展特定區）為主軸，107年底已辦理整體規劃案發包作業，預計110年12月底前完成都市計畫發布實施，並配合國土計畫劃設城鄉發展地區，以符地方需求、促進地方發展。

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