大溪5交叉口新停車場動線差 民代要求關閉

2019-01-04 19:45

〔記者許倬勛／桃園報導〕桃園市大溪區慈康陸橋是大溪觀光小城的門面，但陸橋位處慈湖、康莊、信義、和平及台5線等五路交叉口，是當地交通量最複雜的地方，有業者在陸橋對面設置停車場，未料元旦試營運期間反而造成大塞車，引發附近居民反彈，市議員陳治文召集相關單位會勘，要求業者即刻停業。

交通局停車管理工程科長姜相維說，業者去年申請通過利用空地設置許可，沒想到停車場出入口容易致車輛交織。他說，停車場設置須符合不能造成主線道干擾和車輛遞延兩大條件，要求業者派員疏導、研擬相關對策，並暫時撤除廣告、指示看板等，否則不會核准停車場登記證。

業者則無奈地說，早在半年前就開始跑申請程序，一切合乎法規，合約也向地主承租4年以上，不料卻突然喊卡，只能無奈配合交通局指導，但公有道路非公司權力所及，即使派保全駐點，也僅能對排隊民眾勸導、無公權力執行，警方加強取締才是周延之道。警方則回應，會以協助疏導為主，呼籲業者配合改善，例如把出入口內縮，以減緩車輛回堵情形，同時派保全疏導交通。

陳治文說，大溪區老城區是熱門觀光景點，周邊停車不易，市府耗資1200餘萬，在月眉地區建闢「大溪月眉停車場」，預計2月完工，另距慈康陸橋15分鐘步行路程也有橋頭停車場，建議來大溪觀光的遊客可多加利用。

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