環團質疑龍崎掩埋場案水保計畫 業者：絕無造假

2019-01-04 13:47

〔記者洪瑞琴／台南報導〕針對前台南市政府代理市長李孟諺於去年12月20日發放歐欣公司水土保持計畫施工許可，環團代表今（4）日到市府陳情抗議，並提出歐欣公司水土保持計畫涉嫌偽造不實，要求市長黃偉哲撤銷歐欣水保計畫施工許可。

台灣水資源保育聯盟學術召集人陳椒華表示，歐欣水土保持計畫爭議錯誤很多，包括地下水、邊坡穩定資料，絕對高程改相對高程涉嫌隱瞞偽造，市府未查證就發放水保施工許可，等同涉嫌圖利業者。

台南市環保聯盟理事長黃安調也表示，據農委會2018年12月4日訴願判決書，對於歐欣提出水保計畫核准項目，政府應於2個月內做出最適之處分，市府應依照「水保審核監督辦法」，先查明業者的水保計畫是否屬實或造假，並非發放施工許可，市府卻急於發出水保施工許可，而且原核定面積為0.6公頃，卻變成全區水保，已明確逾越申請面積。

水利局則澄清表示，龍崎掩埋場水土保持計畫面積就是41餘公頃，並不是0.6公頃，環團有所誤解了。

歐欣公司表示，龍崎掩埋場案獲得核可，其中邊坡穩定相關資料、技師簽證、相關審查意見及結論等文件如實且完備，絕無闕漏造假，部分人士所指控的造假問題，其實是因為以相對高程或絕對高程方式呈現分析結果，是呈現方式的不同，但對分析結果本身並無影響，相關資料及說明公司也已提送台南市政府轉呈監察院。

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