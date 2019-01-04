龍崎掩埋場水保計畫有問題？ 黃偉哲：若不實不排除停工

2019-01-04 13:48

〔記者邱灝唐／台南報導〕環保團體今日再度要求台南市長黃偉哲撤銷龍崎掩埋場水土保持動工許可，並質疑地下水、坡度皆有問題。對此，黃偉哲強調，若提出的資料被證實為事實，那麼市府會有相應的舉措，也鼓勵環團提告。

台南市環境保護聯盟、荒野保護協會台南分會、台南市社區大學發展學會、台南市水資源保育聯盟等環保團體，今早再度召開記者會，質疑水土保持計畫中的地下水、邊坡穩定資料爭議錯誤很多，因此該撤銷水保動工許可。

對此，黃偉哲回應，針對環團的質疑，他會要求相關局處會勘，若數據真的不實也不排除停止水土保持施工許可，但開發案的關鍵在於經濟部開發許可，如果經濟部不許歐欣開發，自然不需要隨後的動工，但中央若是在3月10號展延開發許可，就會衍生進一步的程序，包括水土保持工程、雜項執照、建築執照是否核准等問題，所以要由中央來正本清源，不過地方也不會迴避應有的責任。

黃偉哲強調，若環團提出的質疑被證實是事實的話，鼓勵環團去提告，市府相對也會有相應的舉措。

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