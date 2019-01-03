新埔隱藏版客家美食 「湯泡飯」再度飄香

2019-01-03 20:35

［記者黃美珠／新埔報導］新竹縣新埔鎮的客家粄條遠近知名，沒想到當地竟還有個隱藏版的傳統好滋味「湯泡飯」，只有在地、如識途老馬般的饕家才知！直到該鎮黃梨園點心店近來默默把這個老新埔人舌尖上的記憶美味尋回，讓客語中又名「湯飯」的「舊雨」回歸後再帶入「新知」，才使這個常民餐桌上的老新埔香氣再度飄香起來。

新埔國中退休老師、地方文史工作者黃有福說，新埔湯泡飯跟新埔粄條歷史一樣悠久，只是現在人只知後者，儘管在地的老字號粄條店內也都還有供應湯泡飯，但懂得點的人不多，已經屬於隱藏版的地方美食。

新埔鹿鳴里媳婦吳碧珠、邱桂妹2個妯娌，25年來同心攜手一起經營客家點心店，現在2人的兒子陳能焜、陳能駒、陳能鎬3個堂兄弟也在店內幫忙，加上她們的大伯陳英榜協助採買，2代手足間的和睦親情不僅讓人佩服，也使來客很愛回流，她們近年更推出傳統滋味「湯泡飯」，勾起老新埔人的美食舊回憶，引起年輕人的好奇，更是吸客必殺技，用餐時間人多到甚至需要抽號碼牌，聲勢完全不輸網紅餐廳。

黃有福說，湯泡飯是老一輩新埔客家鄉親非常喜歡吃的簡便美食。它跟廣東粥不同，飯、湯是分開熬煮，用湯直接沖泡白飯就可享用。不過其招牌就在湯頭！

他說，湯飯的湯頭有用粄條湯和客家湯圓湯的不同。如果用粄條湯做湯頭，湯飯裡面不會放香菇，只見肉絲、豆芽菜和青蔥。若是用湯圓湯，料理前會先把肉絲、香菇、韭菜等爆香過，再加入大骨湯沖白飯，味道比較濃郁，但也相對「搞工」，一般只有年節必備湯圓時才吃得到，由此可見，客家先民以前對能吃上1碗湯圓湯頭所做的湯飯，該是件多麼幸福的事。

而吳碧珠和邱桂妹的點心店用的就是湯圓的湯頭做湯泡飯，所以同時在店內也吃得到傳統客家湯圓，讓地點偏僻黃梨園仍吸引大批客人排隊等用餐。

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