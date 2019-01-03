北市蔬果農藥殘留檢驗13件不合格 「有機」大黃瓜檢出2項農藥

2019-01-03 12:16

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市衛生局11月到蔬果零售業者、超市、賣場、果菜批發市場等處，抽驗90件蔬果產品檢驗374項殘留農藥含量，衛生局今日公布抽驗結果，有13件不符合規定，不合格率14.4%，其中1件產品標示為「有機」的有機大黃瓜，檢出2項殘留農藥。

衛生局指出，此次抽驗蔬果的農藥殘留結果，除了上述有機大黃瓜，還有1件豌豆檢出7項殘留農藥；1件「豌豆」檢出3項殘留農藥；大頭菜、木瓜檢出2項殘留農藥；脆甜柿、敏豆、紅龍果、菠菜、小白菜、苦瓜、鳳梨、火龍果各1件檢出1項殘留農藥不符規定。

殘留農藥含量超過「農藥殘留容許量標準」者，違反食品安全衛生管理法第15條第1項第5款「殘留農藥或動物用藥含量超過安全容許量」規定，可處分業者6萬至2億元罰鍰。有機農產品經營業者違規使用化學農藥，違反「農產品生產及驗證管理法」第13條規定，可裁處該農產品經營業者3萬至15萬元罰鍰，並得按次處罰。

衛生局表示，不符規定產品已命抽驗地點下架不得販售，經追查產品來源均屬外縣市，已移請所轄衛生局溯源處辦及農政單位，輔導農民正確田間施藥。通知台北農產運銷股份有限公司依據「台北市第一、二果菜批發市場供應人申請登記及管理要點」，針對違規供應商停止供應10天，第2次廢止供應人資格。

衛生局提醒，民眾優先選購當季蔬果，於食用或烹調蔬果前，先以流動清水沖洗根部或果蒂處，再以水浸泡10至20分鐘，接著用流動的自來水沖洗2至3遍，與烹煮蔬菜時，將鍋蓋打開等方式，來減少及降低農藥的殘留。

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