「人本示範道」高低差、噪音大 雨灌民宅氣壞住戶

2019-01-02 20:31

［記者許倬勛／桃園報導］人本顧人怨！桃市府在各區共推動13條「人本示範道路」，旨在提供行人順暢、友善、安全的通行空間，不料施工期間卻陸續傳出「災情」，繼上月平鎮區延平路2段因人行道與騎樓高低差過大導致雨水倒灌、蘆竹區南山路未配合交通環境縮減路幅後，龍潭區中正路介於新龍路、北龍路的路段預計明年3月完工，民眾抨擊市府未徵詢住戶意見就拆除騎樓前斜坡道，導致排雨功能下降、產生高低差，且工程佔據一半車道，嚴重影響沿線住戶起居。

龍潭區人本示範道路工程由中央補助一半經費、市府自籌另一半，發包工程款4421萬餘元，採雙側施做長度為750米，道路斷面配置分別為人行道寬2.1米、停車格2.5米、混合車道4.2米、快車道3.2米、中央分隔島0.5米。

市府養工處表示，龍潭區中正路施工路段沿線商家、住戶林立，建物多逾40年屋齡，其中有不少民宅自行墊高騎樓或私設斜坡道，部分民宅則未調整，施做人行道工程時，其中3戶因騎樓較低、與人行道落差約5公分，才會造成雨水倒灌等情況，待工程告一段落後，會針對騎樓較低處，調降人行道高度並順接坡道。

養工處補充，中正路人行道工程已完成泰半，會在過年前撤除交通圍籬、木板、建材等，還給民眾原有通行權；另外，為避免施工期間造成民眾反感，將在各區召開說明會，並深入調查當地交通環境，配合地方意見調整設計，期能讓改善一次到位。

市議員徐玉樹昨到場會勘表示，中正路周圍是住商混合區段，早期因無較嚴謹的都市計畫，沿線住戶為預防淹水，私設斜坡道或墊高地基，與平鎮區延平路二段施工問題相似。

徐玉樹說，肯定市府改善市容、方便行走的本意，但不解市府為何沒汲取教訓，又發生「不做功課、不協調」的狀況，亡羊補牢雖為時不晚，但已造成民眾反感。

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