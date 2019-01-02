寶寶喝水小心水中毒 醫師：吃副食品才需適量補充

2019-01-02 09:39

〔記者蔡淑媛／台中報導〕不少婆婆媽媽認為嬰兒除了喝奶，還要多喝水，還可以嗽口、解便泌、退黃疸，醫師駁斥迷思，強調嬰兒從母奶或配方奶攝取的水份已經足夠，不用額外補充，否則會造成身體負擔、電解質不平衡，甚至水中毒恐危及生命，等到4至6個月大開始吃副食品後，適量飲水即可。

中山醫學大學附設醫院小兒科醫師王杏安指出，嬰兒一天喝奶量以體重每公斤應攝取150cc奶量計算，攝取水份主要來源就是喝奶，已經足夠，以3公斤寶寶為例，一天應喝450cc的奶量，一天喝8餐，每餐約喝60cc，可簡單評估水份是否攝取足夠，即使如果是親餵母乳，寶寶想喝奶就餵，水份攝取也足夠。

王杏安說，常有家長抱寶寶到診間詢問，擔心孩子喝水不夠，覺得只有喝奶會便秘，但其實嬰兒只要喝奶裡的水就足夠了，而喝水與便秘無關；要清潔寶寶的口腔，可用紗布沾水輕輕清潔口腔即可；而且一般的新生兒生理性黃疸，也會自然消退，不應刻意喝水。

門診曾有1、2個月大的新生兒，家長在每餐喝完奶後又多餵一瓶水，造成心臟負擔、電解質不平衡，出現嗜睡，嘔吐送醫，引起水中毒，罹患低血鈉症，治療後才恢復健康。

王杏安說，新生兒腎臟發育未成熟，喝水過多，無法排出體外，會造成心臟負擔、出現電解子不平衡，輕則無症狀，嚴重恐會水中毒，出現頭痛、嘔吐、嗜睡、意識改變等症狀，尤其對心臟有問題的新生兒，會呼吸喘，早產兒肺臟發育不成熟，更要嚴格控制水份攝取。

直到嬰兒4至6個月開始吃副食品，奶量相對減少，才要補充水份，可額外適量補充，少量餵水。

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