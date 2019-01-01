喜連連！這家醫院「真會生」 一上午13位元旦寶寶報到

2019-01-01 12:59

〔記者李容萍／桃園報導〕2019年第1天，「元旦寶寶」迫不及待來報到！

迎接2019年元旦，凌晨2時11分，桃園市中壢宏其婦幼醫院以自然產接生出第一位元旦寶寶，「這真是元旦的驚喜，母子平安就是最大的幸福…」新手爸爸陳先生開心地和醫護人員分享他的喜悅；而截至中午為止，這家醫院共出生13位元旦寶寶（7男6女），其中剖腹產3位、自然產10位，比平常每日約8到10名還多。

宏其婦幼醫院副院長劉興寬表示，台灣整體生育率低迷，繼2017年整年出生數跌破20萬大關，2018年新生兒出生數依據國發會預估甚至僅約18.5萬人。可能是桃園市政府近年來提出多項獎勵與補助辦法，例如提供公共托嬰、改善職場環境及薪資、提供各項補助等，使得桃園市成為全台人口成長數最高的城市。

劉興寬說，考量近幾年來隨著社會結構改變，出生率有逐年下降趨勢，早期該院每個月出生的寶寶約350位，現已下降至每個月約250位左右，院長張紅淇為協助不孕症或較不易受孕者達成生兒育女的期望，2年前斥資4000萬元成立國際生殖醫學中心，聘請前長庚醫院副院長宋永魁指導，人工生殖名醫唐雲龍主持，藉此希望能再創更多「生」機，也提供產婦更專業完善的保護。

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