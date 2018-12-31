花博台中市民專用道 明起憑有效證件入園

2018-12-31 20:22

〔記者黃鐘山／台中報導〕元旦起，台中市民、新住民及全球12歲以下兒童免費參觀花博，市府交通局今（31）日說，已在后里、外埔園區設置「台中市民專用通道」，台中市民憑身分證入園，台中市新住民持中華民國居留證、12歲以下兒童出示2007年以後出生的健保卡或外國護照。

交通局長葉昭甫表示，配合市民免費參觀花博，已在后里及外埔園區設置「台中市民專用道」，並有大型標示看板，志工也會引導與購票民眾分流。12歲以下兒童可隨家長入園，家長走一般入園通道，兒童就隨著走一般通道；家長走市民專用通道，兒童就隨著走市民通道，沒有家長、小孩分開的疑慮。

此外，元旦起花博卡原「1日免費及第2次以後半價入園優惠」停止適用，但該卡其他優惠功能不變，除可儲值於園區及各地消費使用，並享有搭乘市公車10公里免費、搭乘台鐵轉乘市區客運全程免費、設有電子票證系統的台中市公有停車場停車費5折優惠，以及花博期間3300家家特約商店折扣等優惠措施。

交通局呼籲，逛花博搭乘台鐵及接駁車最快速方便，元旦連假期間花博園區周邊將嚴格實施交通管制、禁止臨時停車，並進行違停取締及拖吊，請配合遵行。歡迎遊客利用每週2至週4參觀人潮較少時入園，享受較不壅擠的服務品質。

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