北京特色周 高雄香蕉碼頭登場

2018-12-31 09:50

〔記者張忠義／高雄報導〕第八屆北京特色周系列活動在香蕉碼頭登場，這是高雄市長韓國瑜上任後，首度有中國民間團體展開大型交流，韓國瑜今天下午4點半，也將前往參加兩岸民間團體舉辦的北京特色周暨地壇廟會活動。

這次跨年地壇文化廟會表演節目，請來曾受邀在中國央視春晚演出的維族舞蹈演員王晶、中國雜技比賽榮獲金獅獎的羅歐等人。「好玩」的非遺工藝製作展示及教學，請來北京民間工藝大師徐汶靜、北京非遺技藝傳承人彭小平等現場大秀技法，還有男扮女裝的京劇演員魯威，據說在中國京劇旦角的男性演員，只剩下10幾位。

北京主辦方東方信達資產經營總公司董事長彭湘指出，北京地壇文化廟會舉辦33年，是北京春節期間盛大文化活動，內容豐富又熱鬧，2014年起到台北展出，這次首度到高雄，推廣廟會美食小吃、北京文化圖片展、非遺傳承及創新工藝教學等，邀請民眾跨年假期同歡。

北京美食大放送今、明天兩天上午11時發放，有北京最早開店的功德林素包子、最好吃的涼麵「力力涼麵」、清真食品的牛肉拉麵、24個花褶代表24個節氣的中華老字號都一處燒賣、紅遍大江南北的煎餅果子等美食。

香蕉碼頭旁的棧貳庫每逢週末假日都吸引大批人潮，這次因韓國瑜就職登船知名度更是大開，今天傍晚歡送今年度最後的一道夕陽，這裡也是不錯的選擇。

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