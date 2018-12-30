安心亞「透視風」倒數？ 南投跨年服裝風格曝光

2018-12-30 18:52

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣政府31日晚間7點將在南投縣立體育場舉辦跨年晚會，全能女神安心亞擔綱倒數與壓軸表演，惟台中場的跨年活動，安心亞也有參加，並透露服裝走「透視風」路線，令外界關注南投場是否比照辦理。

承辦晚會的廠商表示，安心亞結束台中場演唱，就會趕場到南投，服裝風格為「性感、動感」，將會是「黑色、透視」的訂製設計，但會與台中場款式不同。

南投縣政府指出，有關跨年晚會演出流程，率先開唱的是台語天后向蕙玲，接著是孫盛希，之後則是在地表演團體「虹谷樂團」、「飛暘樂團」、「李靜枝舞蹈團隊」。

晚間8點半，年輕世代喜愛的「夕陽武士」登場，接著則是「三十萬年老虎鉗」、曾奕超、陳思函、以及「五月天」師弟黃奕儒，還有金曲樂團「麋先生」。

最後就是安心亞在倒數前登場，與民眾一起跨年，之後帶來20分鐘的組曲與新歌表演，此外，今年晚會抽獎還有iPhone手機、50吋電視、大冰箱、空氣清淨機等，歡迎民眾踴躍參加。

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