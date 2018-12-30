迎2019 原民園區雲豹、黑熊彩繪遊園車上路

2018-12-30 19:07

〔記者羅欣貞／屏東報導〕台灣原住民族文化園區位於屏東縣瑪家鄉與三地門交界的隘寮溪南岸，總面積82.65公頃，堪稱是台灣最大的戶外博物館 ，迎接2019新的一年，園區全新打造「雲豹里古烙」及「黑熊粗邁」彩繪電動遊園車，近日亮相，2019年起正式上路。

台灣原住民族文化園區近年與原住民藝術家合作，依據流傳在魯凱、排灣族神話故事中的角色，推出一系列「山林好朋友」Q版意象主角，有雲豹、百步蛇、穿山甲、水鹿、山豬、貓頭鷹、飛鼠等，十分受到遊客喜愛。

為方便民眾在園區內快速移動，原住民族委員會原住民族文化發展中心近來全新打造「雲豹里古烙」及「黑熊粗邁」彩繪電動遊園車，在今年的最後一週亮相，就引起注意，試搭的民眾感到十分新奇；正式上路時間則從2019年第1天起，遊客可搭乘遊園車在山林裡奔馳、遠眺山水景致、吹風呼吸芬多精。

園區表示，園內現有觀光設施，除原住民族各族傳統建築外，另設有多項體驗活動 ，每日2場迎賓禮讚、禮炮祈福儀式，以及2場位於歌舞館內的樂舞表演，園內八角樓特展館、原住民生活形態館及文物館常年設有不同形態的展覽，一票到底，皆不額外收費，是元旦連假、農曆春節假日走春，親近台灣原住民文化的最佳選擇。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/