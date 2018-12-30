苗栗縣元旦升旗典禮迎曙光 摸彩助興

2018-12-30 17:01

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣政府將於明年元旦6點於第一辦公大樓前廣場舉辦「南北攜手躍進 山海共享慢活」元旦升旗典禮，將安排摸彩助興，獎品有iPhone、液晶電視等17個獎項、1500個摸彩品，苗縣府邀鄉親一起迎接2019年第一道曙光。

苗栗縣政府指出，為突顯苗栗是個族群融合且蘊含豐富人文特色的城市，將由代表原住民族群的山風樂舞團帶來歡樂愉快歌舞樂曲，揭開活動熱鬧序幕，第二組表演團隊為代表客家族群的苗栗縣大湖歌舞發展協會帶來獨具客家特色的舞蹈表演，壓軸表演為苗栗縣2018全民運動會代言人，青春偶像團體A-Team帶來熱力四射的歌舞表演。

典禮當天將發放小國旗及摸彩券給到場參與民眾，開年好康幸運大獎有iPhone XR 128GB、LG 直立式手持無線吸塵器、LG 43型電視、NS 任天堂明星大亂鬥同捆主機、Apple iPad WiFi 32G、東元DC高效智慧空氣清淨機、大同6.5L除濕機、柑橘禮盒及彈力健康槌等共計17個獎項，多達1500個摸彩品。

苗縣府指出，配合元旦升旗典禮，當天清晨5點到9點縣府路全段、府前路至民族路口、民族路66巷口實施交通管制。

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