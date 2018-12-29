週日清晨下探10度！北東部整天濕冷 南部入夜有短暫雨

2018-12-29 21:23

〔即時新聞／綜合報導〕明天（30日）清晨受到強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷，北部局部地區有機會出現10、11度低溫；到了白天冷氣團減弱，北部及東半部仍偏涼，中南部則是日夜溫差大。

中央氣象局預報，明天桃園以北及東半部有短暫雨，其中，基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區降雨較連續、雨勢較明顯，提醒民眾外出記得帶傘；其他地區及離島為多雲到晴，晚起南部轉為有局部短暫雨。

溫度方面，雖然明天白天起冷空氣減弱，但北部及東半部雲量偏多，因此溫度回升有限，桃園以北及宜蘭高溫僅15、16度；北部其他地區及花東19至21度；至於中南部白天高溫可以回升到24度左右。

紫外線方面，明天台北市、新北市、基隆市、桃園市、宜蘭縣、新竹縣、花蓮縣及連江縣為「低量級」；其他縣市皆為「中量級」。

空氣品質方面，明天北部、竹苗、中部、宜蘭、花東及澎湖為「良好」等級，不過中部空品稍差；雲嘉南、高屏及馬祖、金門為「普通」等級，除了雲嘉南，其餘3地短時間有機會達「橘色提醒」等級。

氣象局也提醒，明天東北風明顯偏強，台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海、空曠地區易有9至11級強陣風，請民眾前往海邊活動時留意安全。

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