醫病》10年不孕！中醫調理輔助 46歲婦做試管喜生龍鳳胎

2018-12-29 19:49

〔記者蔡淑媛／台中報導〕46歲鄭姓婦人10年來為了求子，拜過全台大小廟宇、做人工受孕、試管嬰兒療程都失敗，去年尋求中醫輔助治療，改善氣滯血瘀、偏熱型體質，丈夫心疼妻子求子辛苦，也戒掉每天3包菸的菸癮，夫妻倆再做試管嬰兒療程終於成功，今年4月產下一對可愛龍鳳胎。

蓮樺中醫診所醫師林育誠說，鄭婦每天喝2000cc開水，仍感到口乾舌燥，把脈時發現她脈象脈數，臉及胸前呈現紅色，舌質暗紅苔白黃，平常吃補易燥熱，身體熱象明顯，屬於偏熱體質，另外下腹部又有血瘀，加上本身有免疫問題，長期服用免疫抑制劑。

林育誠說，為鄭女用中藥天花粉、石膏、知母等中藥清除體內的熱象，再用當歸、芍藥、川芎等中藥改善下腹部的氣血循環，並以針灸腹部「關元穴」、「子宮穴」改善下腹部的循環、活絡子宮氣血等，調理2個多月，婦人去年8月就診西醫評估內膜厚度足夠，再次接受試管嬰兒，成功懷龍鳳胎並順利生產。

鄭婦孕程發胖11月公斤，產後繼續中藥減重調理，甩肉9公斤，恢復身材，現在樂當雙寶媽。

林育誠提醒，現代婦女生活壓力大、工作緊張、熬夜晚睡，如果飲食不均，容易造成偏熱體質，建議不適合再吃羊肉爐、薑母鴨等食補，增加不孕風險。

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