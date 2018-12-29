盧秀燕就職大送「谷關空氣」 肉品市場旁充斥「血腥空氣」

2018-12-29 16:46

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市長盧秀燕就職典禮大送「谷關空氣」，鄰近北區肉品市場的太平區住戶卻飽受空污惡臭困擾，今（29）日與市議員張玉嬿高舉「血腥空氣」，要求盧秀燕「還我乾淨空氣」，新建污水處理廠。市府回應，肉品市場污水合乎排放標準。

張玉嬿說，前市長胡志強規劃肉品市場由北區遷建烏日，前市長林佳龍接續推動，現已完成都市計畫用地變更和編列預算，預計108年動工，110年底竣工啟用；但盧秀燕選前在市議員吳瓊華問政說明會承諾，「没有烏日鄉親們的同意，肉品市場絕不能設在烏日。」

鄰近肉品市場的太平區住戶邱靖雅說，場區後方排水溝經常可見惡臭污水，下午3時空氣惡臭瀰漫社區，久久不散，令人作噁，多次投訴環保局，問題卻沒有改善，這裡都是年輕小家庭，幾乎每戶都有嬰幼兒，十分痛苦。

她又說，當時是信任市府會將肉品市場遷移至烏日才買屋搬來此地，想不到市長換人，這裡的空氣不僅沒有「換新」，「血腥空氣」惡臭依舊，希望盧市長要為市民健康把關，給我們乾淨的空氣。

張玉嬿質疑，盧秀燕在就職典禮送出1萬個「谷關空氣」，展現未來改善空污的決心，但請先改善肉品市場的「血腥空氣」，否則「乾淨空氣」是空談、玩假的。

她強調，肉品市場1991年設置污水處理廠，設備老舊落後，無法達到民眾對環境要求的標準，建議規劃興建標準三級污水處理廠，排水部分透過雙重過濾，使處理後放流水排放影響層面降至最低。

市府經發局說，肉品市場的污水處理廠專業監控污水處理各項作業，符合標準才會排放。目前也正進行廢水銜接污水下水道系統工程，明年3月前申請納管，以及雨污水分流工程，杜絕場區氣味，藉由雙重把關，改善對周遭區域的影響。

至於遷建計畫，若多數民意不同意，市府會尊重地方並持續強化行政溝通，擬定良善的替代方案，尋求雙贏，取代以往可能產生的區域紛爭，爭取議會和廣大市民支持。

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