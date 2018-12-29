不只中國兼課、當獨董！監院調查：管中閔4校兼職賺外快

2018-12-29 06:42

傳與國泰金產學合作10年僅報備1次

〔記者鍾麗華、廖千瑩、許倬勛、佟振國、黃旭磊、林曉雲、吳柏軒／綜合報導〕台大財金系教授管中閔下月8日即將上任台大校長，不過，知情人士指出，管中閔長期與國泰金控有產學合作計畫，卻只有第一年報給台大簽核，之後從政務官回任台大後，雙方又恢復合作關係，也未向校方報備。管從國泰金一年最多拿到近200萬元，但校方卻收不到回饋金，「管中閔上任後，恐要先處理自己的違規問題」。

上任後 恐先處理自己違規問題

這名人士表示，依照教育部規定，產學合作計畫須經校方簽核，校方可拿到一定比例的回饋金，據了解，管中閔在擔任政務委員、國發會主委前後，有長達近10年的時間，一直都與國泰金合作，擔任類似顧問諮詢工作，卻只報給校方一次。

國泰金︰台大有拿到回饋金

國泰台大產學合作計畫始於2009年，國泰金籌設經濟研究處，由當時的經濟研究處處長李長庚（現為國泰金總經理）及管中閔一手創建，此產學合作計畫對口單位為台大計量理論與應用研究中心，簽約則是跟台大簽。

據了解，台大與國泰的產學合作計畫，校方可以拿到25％的回饋金，也就是國泰若給100萬，有25萬是校方拿去，其他75萬則做為執行計畫業務費用，雙方的產學合作計畫，每年都必須重新簽約。最近這一、兩年都是代理校長郭大維簽，台大校方一定知情。

國泰金總經理李長庚昨天人在紐約，他強調，與台大的產學合作計畫是一年一簽，學校都有拿到錢，校方也都有用印回來，他的理解是，每年該給台大的回饋金都有給。

政大兼課8年 平均年領24萬

消息人士也指出，管中閔在中研院、台大專任期間，至少在政治大學、中山大學、中央大學及暨南大學4校兼任講座教授，並支領薪水，光是政大從2002年到2010年期間，每年就平均支付管約24萬元，「其他學校給得比政大更高」。

中央大學及暨南大學都證實管有兼課，強調一切符合校務規定。中山大學副校長蔡秀芬表示，管中閔兼課是好幾年前，領酬金額非常少，教育部查過沒有問題。

政大主秘何賴傑昨天證實，管中閔曾以中研院院士身分，擔任政大經濟系兼任或財稅系講座教授，校方除了支付鐘點費一學期1萬4千元或2萬8千元不等，兼任講座教授也有學術研究費，1年24萬元，一次聘3年。

身兼獨董、4校領薪、替週刊撰稿...年薪千萬

依監察院調查，管中閔除了在中國兼課遭質疑之外，在中研院所長和台大教授專任期間，也被查出至少在4所大學兼職領薪，其中在政大兼課8年即多賺200萬元，又替週刊不具名撰稿之稿費上百萬元，兼職台灣大獨董等三職年薪千萬元等，管中閔雖強調依法報稅，但「賺外快能力之強」亦備受關注，如違公務員服務法，面臨彈劾的可能性大增。

至於管兼任台灣大獨董，監委參考台灣大106年度年報，查知獨立董事管中閔獲得200到500萬元區間報酬，此與金管會函復監察院有關台大教師相關兼職薪酬資料相比對，亦屬相合。台大至截稿前均無回應，記者連絡管中閔教授的助理，亦未獲得回應。據了解，監院下月初會再約詢管中閔，如管再不出席，調查案可望結案。

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