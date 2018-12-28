台南捷運第1期藍線可行性研究報告 今獲政院核定

2018-12-28 20:00

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市著手推動先進運輸系統，其中「第1期藍線可行性研究報告」經市府呈報交通部、國發會審議，今（28）日獲行政院正式核定，後續將啟動綜合規劃作業。

台南市長黃偉哲表示，南市先進運輸系統優先路網未來將連結高鐵特定區、安平港及台南空港，以「連結台南雙港」、「連結台南雙運輸中心」與「連結雙城」等三大優勢，讓台南市重要的交通樞紐串聯在一起並發揮出最大效益，而第1期藍線就是其中最重要的骨幹之一。

南市捷運工程處處長秦繼孔表示，在行政院核定第1期藍線可行性研究後，後續將進入綜合規劃階段，市府也將依規定舉辦說明會、公聽會蒐集民眾意見，增加民眾參與，綜合考量環境影響、都市景觀、交通接駁、民眾意見及施工技術等面向，讓先進運輸的發展將結合市民生活、觀光旅遊，進一步帶動未來城市整體的發展。

第1期藍線由台鐵大橋站至大同站，東門路至仁德轉運站二路線，長度8.6公里，計14座車站、1座機廠，總經費約197.63億元，沿途行經平實轉運站、仁德轉運站等重要交通節點，大同站則可與鐵路地下化後之林森站、南臺南站轉乘接駁，兼具重要交通運輸功能。

南市交通局表示，第1期藍線行經永康、東區、仁德區等人口稠密及商業活動繁榮區域，未來也可有效解決中華路、中華東路外環等交通瓶頸。

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